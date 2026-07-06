Stefano Raffaele ci racconta Spade e Pallottole: "Il fumetto è pura regia, come il cinema"

In occasione dell'inaugurazione della mostra Spade e pallottole, abbiamo intervistato il fumettista Stefano Raffaele, co-autore di questa iniziativa insieme al premio Oscar John Ridley..

È stata inaugurata a Rimini la mostra Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, che proseguirà fino al 19 luglio al Fellini Museum, nel palazzo del Fulgor.

La mostra, curata da Alberto Brambilla e Andrea Fornasiero, è un approfondimento celebrativo dedicato alla straordinaria sinergia tra lo sceneggiatore premio Oscar statunitense John Ridley, già vincitore nel 2014 di un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per 12 anni schiavo, e il maestro del fumetto italiano Stefano Raffaele, recentemente insignito del Premio Coco 2026 come "Eccellenza Italiana nel Mondo".

Spade e Pallottole: un conflitto di identità in mostra

Il titolo scelto per l'esposizione, Spade e Pallottole, non è solo accattivante, ma evoca fin da subito un profondo conflitto d'identità. La mostra mette infatti a confronto due progetti paralleli, apparentemente distanti, ma uniti da una potenza narrativa viscerale: GCPD: The Blue Wall e The Ministry of Compliance.

Da un lato abbiamo le "pallottole" di GCPD: The Blue Wall, un poliziesco crudo e urbano ambientato nell'universo di Gotham City, dall'altro troviamo le "spade" di The Ministry of Compliance. Qui l'approccio al combattimento e alla vita cambia: l'arma bianca porta con sé un codice d'onore più intimo, quasi poetico.

Il sodalizio con John Ridley: lo storytelling prima di tutto

Dietro a entrambe le opere c'è la firma di John Ridley, sceneggiatore premio Oscar per 12 anni schiavo. Lavorare al fianco di un gigante della scrittura cinematografica avrebbe potuto intimorire chiunque, ma per Stefano Raffaele si è trattato di una sinergia naturale, nata su una totale comunione d'intenti sul concetto di storytelling. Raffaele ci ha confessato come Ridley sia un vero maestro nel far recitare i personaggi e nel muovere la "telecamera" tra le vignette. Il complimento più bello ricevuto dall'artista durante l'inaugurazione? "Si capisce tutto anche senza leggere i fumetti nelle nuvole, sembra di essere gettati dentro l'azione".

Superare il pregiudizio sul fumetto in Italia

Un passaggio fondamentale dell'intervista tocca una nota dolente della cultura pop nel nostro Paese. In Italia, purtroppo, resiste ancora il vecchio pregiudizio che tende a considerare il fumetto (così come l'animazione) come un intrattenimento per ragazzi.

La risposta migliore a questo cliché culturale arriva proprio dal pubblico della mostra. Raffaele ha sottolineato con orgoglio come molti neofiti, persone quasi a digiuno di strisce e vignette, siano rimasti profondamente colpiti dalla profondità psicologica dei suoi lavori. Il merito va a una narrazione che non cerca la perfezione estetica fine a se stessa, ma mette in scena personaggi imperfetti, reali e complessi, capaci di parlare dritto al cuore di qualunque adulto.

Da Frank Miller a Calvin and Hobbes: le fonti di un mito

Cresciuto fin da piccolissimo circondato dai fumetti francesi e americani grazie alla collezione del padre, Stefano Raffaele ha digerito e assimilato i più grandi classici del medium. Se gli si chiede quali siano i suoi punti di riferimento, la risposta è immediata: Frank Miller. Capolavori come Sin City e The Dark Knight hanno lasciato un'impronta indelebile nel suo uso drammatico del bianco e nero e nella gestione dei pesi visivi.

Ma il bagaglio di Raffaele è incredibilmente sfaccettato e strizza l'occhio anche al fumetto umoristico d'oltreoceano (dalle storiche strisce di Blondie e Dagoberto al genio assoluto di Calvin and Hobbes), senza dimenticare i moderni maestri della sceneggiatura contemporanea come Rick Remender e Tom King. Una miscela di influenze che rende il suo stile unico, cinematografico e straordinariamente potente.