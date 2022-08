Stefano De Martino: la RAI sostituisce Sing Sing Sing con Stasera Tutto è Possibile

Stefano De Martino non condurrà la prima edizione di Sing Sing Sing: la RAI ha sostituito il nuovo programma con l'ottava edizione di Stasera Tutto è Possibile. La notizia è stata riportata dal portale di Davide Maggio, l'ex ballerino di Amici, comunque, condurrà per la quarta volta lo show della Endemol Shine.

Nel palinsesto dii RAI 2, il 26 settembre era segnato come giorno di esordio di Sing Sing Sing, il nuovo format affidato a Stefano De Martino basato su That's My Jam, il programma di Jimmy Fallon in onda sulla NBC e già confermato per una seconda stagione. Qui da noi, invece, lo show non è riuscito ad arrivare nemmeno alla sua prima puntata, qualcosa non ha convinto i dirigenti di rete o chi, probabilmente, ha visionato le puntate pilota del progetto.

Stefano De Martino, comunque, sarà sempre il volto di RAI 2 dell'affollato lunedì sera. Secondo il sito di Davide Maggio, infatti, chi si sintonizzerà sul secondo canale RAI, che nella nuova stagione ha intenzione di rilanciarsi dopo un'opaca stagione, vedrà il giudice di Amici di Maria De Filippi condurre Stasera Tutto è Possibile. Il programma prodotto dalla Endemol Shine è arrivato alla sua ottava stagione, le prime quattro sono state condotte da Amadeus, le ultime dal ballerino campano.

Il programma è basato sul format francese Vendredi tout est permis, ed è stato adattato in ben 25 nazioni, tra cui Spagna, Olanda, Germania, Australia e Stati Uniti, oltre all'Italia. La prima puntata della sesta edizione è stata vista da 1milion e 729spettatori, con uno share dell'8,80%