Stefano De Martino, dove è nato e che scuola ha frequentato?

Stefano De Martino, celeberrimo ballerino e conduttore televisivo italiano, è nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre 1989. Ma che scuola ha frequentato il giovane talento dopo essersi aggiudicato numerosi premi e concorsi in età adolescenziale?

De Martino ha mosso i primi passi nel settore della danza, passione ereditata dal padre, già dalla tenera età di dieci anni. Grazie alla sua dedizione ed al suo talento naturale, nel 2007 Stefano è riuscito ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center.

Stefano De Martino durante le prove al MAS

Durante questa incredibile esperienza, il ballerino ha avuto l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea in un ambiente in cui si esibiscono ed insegnano i più talentosi ed importanti atleti del mondo. Per pagarsi le lezioni ha svolto i lavori più disparati, come il cameriere ed il fruttivendolo.

Stefano De Martino, dopo aver lavorato presso la Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 ha partecipato come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini.