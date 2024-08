Stefano De Martino anche in prima serata su Rai 1: ecco cosa condurrà

Dopo l'addio di Amadeus per il conduttore di Stasera tutto è possibile si sono aperti nuovi spazi, La Rai ha deciso di affidargli un programma in prima serata, uno dei più amati dal pubblico.

La Lotteria Italia è da sempre uno degli eventi più attesi dagli italiani. Nel corso degli anni, è stata associata a numerosi programmi televisivi di successo, da Canzonissima a La Prova del Cuoco, passando per "I Soliti Ignoti" e, più recentemente, Affari Tuoi. Quest'ultimo show, che dallo scorso anno si occupa dell'estrazione del biglietto vincente destinato a cambiare la vita del fortunato acquirente, sarà nuovamente legato al concorso che assegna al vincitore un premio di 5 milioni di euro.

Nuove sfide per la stagione 2024/2025

La prossima stagione di Affari Tuoi vedrà una novità significativa: Stefano De Martino, noto conduttore napoletano, prenderà le redini del programma, sostituendo Amadeus, passato su Nove. De Martino sarà impegnato in una sfida non indifferente, dovendo mantenere gli elevati standard di uno degli show più amati dell'access prime time di Rai 1. Oltre a Affari Tuoi, sarà lui a condurre lo speciale dedicato alla Lotteria Italia il 6 gennaio 2025, un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

La notizia è stata anticipata dal portale FanPage, che ha svelato il rinnovo della collaborazione tra il programma e Affari Tuoi. Tuttavia, la trasmissione dovrà affrontare una forte concorrenza: il 6 gennaio 2025 potrebbe infatti coincidere con la finale di Coppa Italia, in onda su Canale 5, prevista in Arabia Saudita, con squadre del calibro di Inter, Milan, Atalanta e Juventus pronte a contendersi il titolo.

Stefano De Martino nel promo di Affari Tuoi

Un'altra novità riguarda il debutto della nuova stagione di Affari Tuoi, anticipato a lunedì 2 settembre 2024. Questa mossa strategica della Rai mira a consolidare l'audience prima del debutto del nuovo programma di Amadeus, Chissà chi è, come si chiamerà I Soliti Ignoti dopo il trasferimento all'emittente in chiaro del gruppo Discovery. Con De Martino al timone, la Rai punta a confermare e superare il successo delle precedenti edizioni.