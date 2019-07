Stefano Accorsi, il cast di Gomorra e L'Amica geniale tra gli ospiti del Social World Film Festival 2019

Gomorra La Serie: Cristiana Dell'Anna e Salvatore Esposito in una scena del finale della quarta stagione

Prenderà il via il 27 luglio la nona edizione del Social World Film Festival di Vico Equense 2019, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che trasforma la città della Penisola Sorrentina nella capitale del cinema impegnato, quello che fa riflettere. Una edizione 2019 segnata dalla netta apertura ai riflettori internazionali potendo contare su un regista americano come presidente di giuria, Abel Ferrara, una super ospite direttamente dalla "Casa di Carta" di Netflix, Itziar Ituno, e un padrino di fama mondiale, Stefano Accorsi. Fino al 4 agosto a Vico Equense saranno protagoniste 500 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive in concorso e fuori concorso in 17 sezioni, con una spiccata attenzione ai nuovi linguaggi come le opere delle sezioni in virtual reality, in verticale e realizzate con gli smartphone. Opere, di cui 72 in anteprima, che provengono da 60 diverse nazioni dei cinque continenti, per un totale di ben 126 proiezioni che offrono 3mila minuti di programmazione dalle 20 del mattino fino a tarda notte.

Il festival, definito il più emozionante al mondo da Claudia Cardinale, presidente onorario dal 2017, avrà come tema "Viaggio: esplorazione, itinerario, evasione". "Dedicheremo un focus all'immigrazione, il viaggio inteso anche come speranza - così il regista e produttore Nuzzo - affinché il pubblico del social possa confrontarsi sui temi di scottante attualità".

Il programma: ospiti, proiezioni, premi



Aspettando il "Social World Film Festival" sabato 27 luglio con la Grande Orchestra Italiana di Fiati con 65 elementi, un medley di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Galà d'apertura domenica 28 luglio con il padrino Stefano Accorsi e la proiezione del film "Camorra" alla presenza del regista Francesco Patierno. Attesi anche Monica Guerritore, Ivana Lotito, Valentina Romani, Ester Gatta e Itziar Ituno, l'ispettrice de La casa di carta, serie televisiva da record firmata Netflix che pubblicherà dal 19 luglio la terza stagione.

Lunedì 29 luglio focus su L'amica geniale, serie tv firmata Hbo e Rai, alla presenza del cast: ci saranno Elisa Del Genio, Dora Romano, Valentina Acca, Elvis Esposito, Antonio Buonanno, Giovanni Amura, Eduardo Scarpetta, Giovanni Buselli, Anna Rita Vitolo e Gennaro De Stefano. Durante la serata verrà premiato Lorenzo Richelmy come attore rivelazione dell'anno per aver recitato nei film "Ride" di Jacopo Rondinelli, "Una vita spericolata" di Marco Ponti e "Dolceroma" di Fabio Resinaro.

Evento speciale Venezia 76 martedì 30 luglio con Cristina Donadio protagonista del film breve "La scelta" di Giuseppe Alessio Nuzzo selezionato nel "Concorso Giovani Autori Italiani" della Siae, e poi l'incontro con Anastasio, rapper reduce dalla vittoria di XFactor su Sky.

Mercoledì 31 luglio sarà il turno del cast de La compagnia del cigno, serie tv di Rai1 firmata da Ivan Cotroneo: saliranno sul palco Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora. Ospiti Claudio Giovannesi e Simona Tabasco che riceveranno rispettivamente il premio come regista dell'anno per aver vinto l'Orso d'Oro a Berlino con "La paranza dei bambini", che verrà proiettato durante la serata, e attrice rivelazione dell'anno.

Giovedì 1 agosto si tornerà a parlare de L'Amica Geniale con l'attrice Ludovica Nasti, e verrà conferimento del premio alla musica sociale "Paolo Serretiello" ai Bowland.

Premio alla carriera a Corinne Clery venerdì 2 agosto, saluteranno il pubblico anche Gina Amarante, Luciano Giuliano e Gianni Parisi protagonisti dell'ultima stagione di "Gomorra - La serie".

Gran galà di premiazione sabato 3 agosto con sfilata sul red carpet degli autori in concorso e delle giurie, sarà presente il regista americano Abel Ferrara.

Tutte le sere, inoltre, verranno proiettati sul maxischermo in 2k e audio Dolby Sorround i film più premiati della stagione come "Aladdin", "A star is born", "Dumbo" in arena Loren - piazzale Giancarlo Siani, mentre nel secondo schermo dell'Arena Magnani - Chiostro della SS. Trinità e Paradiso la selezione Focus con le più importanti opere nel Mezzogiorno come "Il Vizio Della Speranza" di Edoardo De Angelis, "Un giorno all'improvviso" di Ciro D'Emilio, "La Sera Della Prima" di Loretta Cavallaro, "Dei" di Cosimo Terlizzi, "Ed è subito sera" di Claudio Insegno. Il programma completo è disponibile sul sito www.socialfestival.com/programma.