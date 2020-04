Stefania Sandrelli su Walter Ricciardi: "Ho recitato in un film con lui, era carino e divertente"

Stefania Sandrelli è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha risposto alle domande su un film nel quale aveva recitato con un attore molto particolare: Walter Ricciardi, l'attuale consulente per il ministro della Salute Roberto Speranza.

Il film, del 1978, si intitolava Io sono mia. Si ricorda di Ricciardi sul set? "Si, come no, sua madre si occupava della parte amministrativa del film. E poi una mia amica recentemente mi ha mandato due foto in cui eravamo su una spiaggia, Walter Ricciardi ed io". Si ricorda che tipo di attore era Ricciardi? "Era molto carino, bellino, era divertente, la sua era una partecipazione. Ho un bel ricordo di quel film", ha raccontato a Un Giorno da Pecora l'attrice.

Il consigliere di Speranza però, non ha recitato solo con la Sandrelli: nelle ultime ore sono saltati fuori dei video in cui Walter Ricciardi recita accanto a Mario Merola, tanto per citare una delle sue partecipazioni cinematografiche.

Stefania Sandrelli ha poi spiegato che tra i modi in cui sta cercando di occupare il tempo durante questo periodo così particolare: c'è il ballo. "E' l'unica cosa che riesco a fare bene, per un'oretta". Con quale musica? "Io sono una musicomane, non amo la musica retrò ma adoro Paul Anka, è talmente gioioso che mi dà sostegno, forza". Quale canzone ama di più? "Ho una compilation che durerà 45 minuti, con tutte le sue hit. Pensavo di stufarmi dopo un po' di tempo, invece no, e ormai conosco tutti i suoi pezzi a memoria. In realtà però quei pezzi li conoscevo già bene, perché le ballavo con una gonnellina che mi aveva atto mia madre, corta a pieghe, e quasi la 'pattinavo' ". Quando balla fa dei passi specifici o segue il suo istinto? "Seguo totalmente il mio istinto, ho un discreto ritmo", ha spiegato l'attrice a Un Giorno da Pecora.