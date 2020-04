Walter Ricciardi: quando il consigliere di Speranza recitava con Mario Merola

Walter Ricciardi ha un passato di attore del tutto inaspettato, il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza ha recitato da ragazzo con Mario Merola e nella storca serie della RAI I ragazzi di Padre Tobia.

Walter Ricciardi è uno dei volti più noti di questo periodo storico che stiamo vivendo. Come potete vedere nel video diffuso da Repubblica, l'x Presidente dell'istituto superiore di Sanità, oggi ha messo la sua esperienza al servizio del ministro della Salute Roberto Speranza. Ricciardi, prima di diventare un medico di fama mondiale, è stato un attore. Da bambino ha recitato in alcuni episodi della serie I ragazzi di padre Tobia. Sul grande schermo ha lavorato in alcuni film con Mario Merola, tra cui Il mammasantissima, Napoli... la camorra sfida, la città risponde e L'ultimo guappo in cui interpreta il figlio del noto cantante e attore napoletano. L'ultimo lavoro cinematografico di Walter Ricciardi risale al 1988, quando apparve in un episodio di Non basta una vita.