Stefania Orlando e Eva Grimaldi perfette sconosciute: al Grande Fratello nessuno sa chi siano

La puntata del Grande Fratello di ieri ha regalato grandi sorprese ai telespettatori, soprattutto grazie all'ingresso di tre nuovi concorrenti: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Mentre il pubblico da casa ha accolto con entusiasmo il ritorno delle prime due, la reazione all'interno della Casa è stata un mix di curiosità e confusione, perché nessuno di loro sapevano chi erano.

Le due ex vippone: volti noti... ma non per tutti

Se per molti Stefania Orlando rappresenta uno dei personaggi più iconici del GF Vip, tanto da essere considerata una delle ex gieffine più amate, alcuni inquilini della Casa hanno dimostrato di non conoscerla. La stessa cosa è successa con Eva Grimaldi, attrice con una lunga carriera nel cinema e in TV, che è stata accolta con perplessità dai più giovani.

Dopo la diretta, un gruppo di concorrenti si è ritrovato in piscina per commentare le new entry. Tommaso Franchi, senza mezzi termini, ha chiesto: "Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi? Perché dicono che è famosa". A seguire, Alfonso D'Apice ha ammesso candidamente di non saperlo nemmeno lui, scatenando un vivace dibattito.

Stefania Orlando entra al Grande Fratello

Shaila Gatta, cercando di colmare il vuoto, ha avanzato diverse ipotesi: "Forse è una cantante. Anzi no, magari è un'attrice". Javier Martinez, però, l'ha interrotta categorico: "No, non è un'attrice, ma ti pare?". La confusione è aumentata quando Shaila ha provato a definirla showgirl o conduttrice, senza però centrare il bersaglio.

Tommaso ha cercato di evitare figuracce: "Abbassiamo la voce, ci sentono", ma il gruppo è rimasto nella nebbia. Alfonso ha concluso con una certezza relativa: "Stanno nel mondo dello spettacolo, sicuro. Dobbiamo informarci meglio". Shaila, desiderosa di fare chiarezza, ha suggerito un approccio diretto: chiedere ai nuovi concorrenti qualcosa sulla loro carriera senza farli sentire "datati". Poco dopo è arrivato Lorenzo Spolverato che ha chiarto i loro dubbi avendo parlato con le concorrenti più 'anziane': "Eva non è lesbica, ma è sposata con una donna. Stefania invece lavora in televisione".

Se dentro la Casa i volti di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno sollevato dubbi, fuori hanno riportato una ventata di entusiasmo. Alfonso Signorini, introducendole, ha sottolineato i loro trascorsi: "Stefania è stata una delle protagoniste più amate di una delle edizioni più seguite del GF Vip. Eva, invece, ci ha fatto sognare con la sua carriera e il leggendario rapporto con Gabriel Garko".