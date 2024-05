Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2: ospiti e anticipazioni per la puntata del 13 maggio

Stasera tutto è possibile torna alle 21:20 in prima serata su RAI 2 con la settima puntata della nuova stagione. Il comedy show con Stefano De Martino, è arrivato alla decima edizione. Scopriamo quali sono le novità di quest'anno e gli ospiti pronti a giocare con il conduttore insieme alle presenze fisse. Stasera tutto è possibile ci terrà compagnia per otto settimane ed è disponibile in live streaming su RaiPlay e nella sezione on demand.

STEP del 13 maggio a tema 'Momenti di storia'

Il programma che continua a sorprendere per il numero di spettatori che riesce a catturare danti al televisore, coinvolgerà anche oggi il pubblico a casa grazie alla partecipazione di numerosi ospiti che metteranno alla prova il loro senso dell'umorismo e le loro abilità, partecipando ai giochi proposti dal comedy show. Lo spettacolo si svolge nell'Auditorium Rai di Napoli e questa settimana avrà come tema 'Momenti di storia'.

Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina

Per gli ospiti della penultima puntata ci sono Paolo Ruffini, Peppe Iodice, Aurora Ramazzotti, Valeria Graci, Carlo Amleto e la ballerina di Ballando con le stelle Alessandra Tripoli. Come al solito Stefano De Martino sarà affiancato dal suo cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Milly Carlucci e Anna Moroni)