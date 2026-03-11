Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'11 marzo

Il comedy show condotto da Stefano De Martino torna su Rai 2 con una nuova puntata a tema 'Step Duel': tra giochi, improvvisazioni e risate, ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata dell'11 marzo.

Oggi, mercoledì 11 marzo, torna su Rai 2 con Stasera tutto è possibile con il secondo appuntamento della dodicesima edizione. Il comedy show condotto da Stefano De Martino nella scorsa settimana ha conquistato il pubblico del prime time con 2.318.000 spettatori e il 16,8% di share, risultando il più visto della serata.

Gli ospiti della puntata dell'11 marzo

Il nuovo appuntamento avrà come tema Step Duel e vedrà protagonisti diversi volti noti dello spettacolo pronti a mettersi in gioco tra prove esilaranti e improvvisazioni. Accanto al conduttore ci saranno gli ospiti abituali come Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Brenda Lodigiani.

Insieme a loro ci saranno il cantante Nek, attualmente impegnato come coach nel programma di Antonella Clerici The Voice Generations e Aurora Leone e Fabio Balsamo del collettivo comico The Jackal, conduttori il martedì sera su Rai 2 di Stasera a letto tardi. Nel corso della puntata tornerà anche Claudio Lauretta con una delle sue imitazioni più amate, quella di Gerry Scotti.

Lorella Cuccarini, Stefano De Martino e Biagio Izzo nella prima puntata di STEP

I giochi della serata

La parola d'ordine dello show resta sempre la stessa: divertirsi. Gli ospiti partecipano alle varie prove tra sketch e improvvisazione, a partire dall'icona del programma, La Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette a dura prova equilibrio e prontezza. Tra gli altri giochi previsti nella seconda puntata ci saranno: Stammi dietro dance, Segui il labiale e Do re mi fa male

Come in ogni appuntamento, dallo studio dell'Auditorium Rai di Napoli saranno presenti anche il dj Claudio Cannizzaro e la mascotte dello show, il simpatico Panda.

Dove rivedere la puntata di Stasera tutto è possibile

L'appuntamento è quindi per questa sera su Rai 2 in prime time alle 21.20, per una nuova serata all'insegna della leggerezza e delle risate. Le singole puntate saranno caricate dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming RaiPlay.