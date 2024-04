Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2: gli ospiti e i giochi della puntata del 15 aprile

Terzo appuntamento della nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Come di consueto, il comedy show con Stefano De Martino andrà in onda su Rai 2 in prima serata alle 21:20. Arrivato alla sua decima edizione, il programma anche questa sera, lunedì 15 aprile, ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo pronti a giocare con il conduttore e le presenze fisse. Stasera tutto è possibile ci terrà compagnia per otto settimane ed è disponibile in live streaming su RaiPlay e nella sezion on demand.

Nuovo appuntamento spettacolare a tema BiblioStep

Il programma promette di intrattenere il pubblico con una serie di prove coinvolgenti e divertenti, mettendo alla prova le abilità e il senso dell'umorismo dei suoi ospiti. Con il terzo appuntamento, che si svolgerà nell'atmosfera vivace dell'Auditorium Rai di Napoli, il tema "BiblioStep" promette di portare una ventata di freschezza e originalità al format.

Accanto ai consolidati volti comici come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, che si cimenterà nell'imitazione di Federica Sciarelli, il palco accoglierà anche altre brillanti presenze, tra cui Nathalie Guetta, Massimo Lopez, Andrea Delogu e Lorella Boccia. L'energia contagiosa di questi ospiti, unita alla maestria di Stefano De Martino nel condurre il gioco, promette di creare uno spettacolo indimenticabile.

La mascotte del programma, il Panda animato da Francesco Garzia, sarà lì a fare da complice alle gag e alle situazioni esilaranti che si susseguiranno sul palco. Tra i giochi previsti, oltre all'immancabile Stanza Inclinata che fa sempre sbalordire il pubblico, ci saranno sfide come Step Burger, Speed Quiz, Segui il labiale e Alphabody, ognuna pensata per mettere alla prova le abilità e la prontezza di riflessi dei concorrenti.

Ma, al di là della competizione, l'obiettivo principale rimane quello di divertirsi e di regalare al pubblico una serata all'insegna della risata e della leggerezza, dove non ci sono vincitori né vinti, ma solo tanta allegria e spensieratezza.