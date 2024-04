Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2: gli ospiti e i giochi della puntata dell'8 aprile

Stasera tutto è possibile torna alle 21:20 in prima serata su RAI 2 con la seconda puntata della nuova stagione. Il comedy show con Stefano De Martino, è arrivato alla decima edizione. Scopriamo quali sono le novità di quest'anno e gli ospiti che questa sera saliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e le presenze fisse.

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile di lunedì 8 aprile

Il programma prevede che in ogni puntata personaggi del mondo dello spettacolo si sottopongano alle prove previste per quella sera. Il tema del secondo appuntamento è M'ama non m'am. Le guest star di stasera saranno Max Giusti, Bianca Guaccero, Maria Sole Pollio e Mara Maionchi, che si troverà di fronte alla sua imitazione fatta da Vincenzo De Lucia. Lo showman, nel corso della serata si calerà anche nei panni di Maria De Filippi, uno dei suoi cavalli di battaglia.

Il Cast fisso della decima edizione del programma in onda ogni settimana su Rai 2

Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino è un comedy show prodotto da Rai - Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con EndemolShine Italy.

Nel cast del programma ci sono i confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue ormai iconiche imitazioni. Da quest'anno si aggiungono le new entry Herbert Ballerina e Giovanni Esposito.

Gli iconici giochi e le novità di quest'anno

Tra i giochi ci sarà l'immancabile Stanza inclinata, icona del programma, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, dove improvvisare sketch. Torneranno, poi, i grandi classici, come Segui il labiale e Rumori di mimo.

Nella decima edizione non mancherà qualche novità come Dammi due mani. In questo nuovo gioco due ospiti verranno chiamati a preparare una ricetta, mettendoci uno la faccia e l'altro solo le mani (e invertendosi poi i ruoli), con l'aiuto del conduttore, che presterà la voce.

Dove vedere il programma anche in streaming

Stasera tutto è possibile viene registrato all'Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli e andrà in onda per otto settimane ogni lunedì in prima serata su Rai 2 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.