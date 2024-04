Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2: gli ospiti e i giochi della puntata del 22 aprile

Quarto appuntamento della nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Come di consueto, il comedy show con Stefano De Martino andrà in onda su Rai 2 in prima serata alle 21:20. Arrivato alla sua decima edizione, il programma anche questa sera, lunedì 22 aprile, ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo pronti a giocare con il conduttore e le presenze fisse. Stasera tutto è possibile ci terrà compagnia per otto settimane ed è disponibile in live streaming su RaiPlay e nella sezione on demand.

Stefano De Martino, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo

Nuovo appuntamento spettacolare a tema Arti e Mestieri

Il programma, che anche la scorsa settimana è risultato il più visto di Rai 2 con 1.796.000 spettatori pari all'11.2% di share, promette di intrattenere il pubblico con una serie di prove coinvolgenti e divertenti, mettendo alla prova le abilità e il senso dell'umorismo dei suoi ospiti. Il quarto appuntamento, che si svolgerà nell'atmosfera vivace dell'Auditorium Rai di Napoli, ha come tema Arti e Mestieri.

Accanto ai volti comici come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Mara Venier), ospiti fissi del padrone di casa, il palco accoglierà anche altre brillanti presenze, tra cui Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo.

La mascotte del programma, il Panda animato da Francesco Garzia, sarà lì a fare da complice alle gag e alle situazioni esilaranti che si susseguiranno sul palco. Tra i giochi previsti, oltre all'immancabile Stanza Inclinata che fa sempre divertire il pubblico, ci saranno: "Stammi dietro dance", "All'unisono", "Decollo immediato", "Segui il labiale" e "Dammi due mani".

Inoltre, farà il suo esordio Vorrei ringraziare, un nuovo gioco in cui alcuni ospiti saranno chiamati a centro palco e, dopo aver ricevuto il Golden Step per una determinata categoria, dovranno salire sul podio e fare un discorso di ringraziamento per il premio appena ricevuto.