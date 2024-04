Stasera tutto è possibile su Rai 2 le anticipazioni e gli ospiti del 29 aprile

Quinto appuntamento con Stefano De Martino il comedy show Stasera tutto è possibile, giunto ormai alla sua decima edizione. Il programma, in onda in prima serata su Rai 2, vedrà come di consueto la presenza di numerosi ospiti pronti a giocare con il conduttore insieme alle presenze fisse. Stasera tutto è possibile ci terrà compagnia per otto settimane ed è disponibile in live streaming su RaiPlay e nella sezione on demand.

Nuovo appuntamento spettacolare a tema 'Essere e Benessere'

Il programma, che anche la scorsa settimana è risultato il più visto di Rai 2 con 1.750.000 spettatori, pari all'11% di share, coinvolge il pubblico da casa con una serie di prove coinvolgenti e divertenti, mettendo alla prova le abilità e il senso dell'umorismo dei suoi ospiti. Il comedy show, che si svolge nella cornice dell'Auditorium Rai di Napoli, questa settimana ha come tema Essere e Benessere.

Accanto ai volti comici come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Maria De Filippi), ospiti fissi di Stefano De Martino, sul palco saliranno Manuela Arcuri, Jonathan Kashanian, Roberto Lipari, Giulia Vecchio. Mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia.

Tra i giochi previsti, oltre all'immancabile Stanza Inclinata, ci saranno: Passa la palla, Serenata Step, Ruba gallina, Alphabody. Senza vincitori né vinti, vale sempre solo una regola: divertirsi.

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. È basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, la regia è firmata da Cristiano D'Alisera.