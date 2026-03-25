Stasera tutto è possibile su Rai 2: ecco gli ospiti e i giochi del 25 marzo

Stefano De Martino torna su Rai 2 con Stasera tutto è possibile: tra ospiti, giochi esilaranti e la celebre Stanza inclinata, una puntata speciale a tema primavera tutta da ridere.

A pochi giorni dall'inizio della primavera, torna il comedy show che trasforma il mercoledì sera in un vero e proprio fenomeno televisivo. Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, sarà in onda nel prime time di mercoledì 25 marzo alle 21.20 su Rai 2, con la quarta puntata dal titolo STEP in fiore.

Tema della puntata: STEP in fiore su Rai 2

Lo show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, ha conquistato il pubblico diventando un appuntamento cult della rete: la scorsa settimana STEP ha raccolto 2.002.000 spettatori, pari al 15,8% di share, confermandosi il programma più seguito della serata.

I protagonisti della quarta puntata di STEP in onda stasera

Gli ospiti di questa puntata saranno le presenze fisse e colonne portanti del programma: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice. Giocheranno con loro una serie di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione.

Lorella Cuccarini, Stefano De Martino e Biagio Izzo nella prima puntata di STEP

Andrea Delogu, conduttrice de La porta magica in onda su Rai 2 e vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. L'attrice e conduttrice televisiva Flora Canto, Carmen Di Pietro e il comico Vincenzo Albano. Non mancherà Vincenzo De Lucia con la sua celebre imitazione di Maria De Filippi.

Come da tradizione, lo show si svolgerà all'Auditorium Rai di Napoli e non ha regole né vincitori: l'unico obiettivo è divertirsi. Tra le prove più attese, oltre all'iconica Stanza inclinata, ci saranno Speed Quiz, Fotomimo, Decollo immediato e Segui il labiale. Confermati anche il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma. Una serata all'insegna di leggerezza e risate, che promette di celebrare l'arrivo della primavera con il divertimento che solo STEP sa regalare.

Dove vedere la puntata di Stasera tutto è possibile

L'appuntamento è quindi per questa sera 25 marzo su Rai 2 in prime time alle 21.20, per una nuova serata all'insegna della leggerezza e delle risate. Le singole puntate saranno caricate dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming gratuita RaiPlay.