Stasera tutto è possibile su Rai 2, gli ospiti e le anticipazioni della puntata dell'11 marzo

Sesto appuntamento, martedì 11 marzo, con Stasera tutto è possibile. Il programma, condotto da Stefano De Martino, va in onda come di consueto alle 21.20 su Rai 2. Ecco le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile è lo show del martedì che torna anche stasera su Rai 2 e che continua a macinare successi. Ricordiamo che si tratta della versione italiana del format francese di TF1 "Vendredi, tout est permis", mentre il titolo internazionale è "Anything goes". Il programma manda in scena delle sfide con giochi per bambini, ma affrontate da persone adulte che devono rispettare una sola regola: ridere e far ridere.

Nel cast del popolare show, oltre al conduttore Stefano De Martino, troviamo Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, pronti anche nella prossima puntata a far scatenare il pubblico e che rappresentano una presenza fissa in ogni puntata dello show.

In questo articolo andiamo a scoprire cosa ci riserverà la prossima puntata di Stasera tutto è possibile. Si preannuncia una puntata davvero divertente, come da tradizione, del popolare show che sta riscuotendo un successo di ascolti molto importante.

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti dell'11 marzo

Il tema della prossima puntata è "STEP Impossibile", gli ospiti in studio, Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo, saranno pronti a sfidarsi in tutti i giochi e nelle prove della serata, partendo dall'ormai immancabile Stanza Inclinata oltre a Do re mi famale, La coppia che scoppia e Rubagallina.

Ovviamente, come per ogni puntata, saranno presenti il Panda, ovvero la mascotte del programma, animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro, mentre Vincenzo De Lucia in questa puntata imiterà Mara Venier.

Stasera tutto è possibile è naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.