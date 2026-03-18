Stasera tutto è possibile su Rai 2: ecco gli ospiti e i giochi della puntata

Questa sera, mercoledì 18 marzo su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile con Step Crime. Tra giochi folli, imitazioni e ospiti famosi, Stefano De Martino guida il pubblico in una serata di puro divertimento

Torna questa sera, mercoledì 18 marzo, su Rai 2 Stasera tutto è possibile con il terzo appuntamento della dodicesima edizione. Il game show condotto da Stefano De Martino continua a conquistare il pubblico del prime time: nella scorsa puntata ha registrato 2.215.000 spettatori, pari al 16,7% di share, confermandosi ancora una volta il programma più visto della serata.

Tema della puntata: Step Crime e ospiti su Rai 2

La nuova puntata sarà a tema Step Crime e vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Nathalie Guetta, che lo scorso anno ha partecipato come concorrente a Pechino Express con Vito Bucci. Rocco Papaleo, al cinema con Il bene comune, di cui è regista e protagonista (qui la nostra recensione del film).

E ancora la showgirl Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani e l'attore Nicola Nocella che dal 26 marzo sarà nelle sale cinematografiche con Cena di classe diretto da Francesco Mandelli. Non mancherà anche Claudio Lauretta, pronto a divertire il pubblico con la sua imitazione di Gerry Scotti.

Stefano De Martino con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Giochi e momenti più divertenti della dodicesima edizione

Come da tradizione, lo show - in onda dall'Auditorium Rai di Napoli e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy - proporrà tanti giochi esilaranti: da Step Burger ad Alphabody, passando per Rubagallina e Segui il labiale, fino agli immancabili sketch nella celebre Stanza inclinata, vero simbolo del programma. Il tutto seguendo una sola, semplice regola: divertirsi.

Dove rivedere la puntata di Stasera tutto è possibile

L'appuntamento è quindi per questa sera su Rai 2 in prime time alle 21.20, per una nuova serata all'insegna della leggerezza e delle risate. Le singole puntate saranno caricate dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming gratuita RaiPlay.