Rai Movie festeggia i 100 anni di Mel Brooks con la commedia del secolo

Per il centenario di Mel Brooks, Rai Movie trasmette Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Il capolavoro con Gene Wilder è stato ufficialmente nominato dall'AFI film più divertente della storia.

Traguardo storico per uno dei re indiscussi della comicità mondiale: Mel Brooks compie 100 anni. Per festeggiare il secolo di vita del geniale regista, attore e sceneggiatore, Rai Movie propone una prima serata imperdibile con un capolavoro che, proprio in queste ore, è entrato ufficialmente nella leggenda del cinema. Stasera, lunedì 29 giugno, alle 21:10, In prima serata va in onda Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles), la dissacrante parodia del genere western firmata da Brooks nel 1974, caratterizzata da una straordinaria e modernissima carica antirazzista.

Storico sorpasso: è ufficialmente la commedia numero 1 di tutti i tempi

La messa in onda di stasera assume un sapore ancora più speciale. In occasione del centenario del regista, l'American Film Institute (AFI) ha annunciato un clamoroso e ufficiale cambio al vertice della sua celebre classifica 100 Years...100 Laughs.

Con un riconoscimento onorario che rende giustizia alle storiche "lamentele" ironiche di Brooks, l'AFI ha decretato Mezzogiorno e mezzo di fuoco come il film più divertente di tutti i tempi, facendolo balzare dal sesto al primo posto assoluto. Il gioiello satirico e irriverente di Brooks scalza così dal trono un altro mostro sacro della commedia: A qualcuno piace caldo (Some Like It Hot) di Billy Wilder.

Cleavon Little e Gene Wilder in una scena di Mezzogiorno e mezzo di fuoco

La trama: polvere, ironia e duelli improbabili

In una cittadina del West reinventata e dominata dai loschi affari del procuratore Hedley Lamarr, l'equilibrio viene improvvisamente stravolto dall'arrivo di un nuovo sceriffo: Bart, un uomo afroamericano.

Il nuovo arrivato si trova a dover difendere una comunità inizialmente ostile, diffidente e radicata nei propri pregiudizi. Tuttavia, grazie all'alleanza con Jim, un pistolero disilluso e dal grilletto facile, Bart riuscirà a ribaltare la situazione. Quella che era partita come una sfida impossibile si trasformerà in un'epica occasione di riscatto sociale, a colpi di inganni, sparatorie e ironia tagliente.

Il cast di Mezzogiorno e mezzo di fuoco

Il successo del film è legato anche a un cast corale di grande impatto comico. Accanto a Gene Wilder, protagonista nei panni del pistolero Jim, troviamo Cleavon Little nel ruolo dello sceriffo Bart, figura centrale della storia e simbolo della rottura degli stereotipi del western classico.

Completano il gruppo principale Harvey Korman nei panni dell'intrigante Hedley Lamarr, Madeline Kahn nel ruolo della sensuale e ironica Lili Von Shtüpp e Slim Pickens in una delle sue interpretazioni più ricordate. Un insieme di interpreti che contribuisce in modo decisivo all'equilibrio tra satira, comicità fisica e parodia cinematografica.