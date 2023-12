Stasera su Rai 4 Vicini del terzo tipo: trama e cast del film con Ben Stiller

Stasera in prima serata su Rai 4 va in onda Vicini del terzo tipo, una pellicola che mischia due generi amatissimi dal pubblico: la commedia e la fantascienza: trama e cast

Rai 4, stasera 27 dicembre alle 21:20, manda in onda Vicini del terzo tipo, un film del 2012 che nel titolo italiano richiama il famoso Incontri ravvicinati del Terzo Tipo. La pellicola diretta da Akiva Schaffer unisce la commedia e la fantascienza. Jared Stern e Seth Rogen hanno firmato la scenografia, la colonna sonora è stata composta da Christophe Beck. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Vicini del terzo tipo: Ben Stiller, Johnny Pemberton e Jonah Hill in una scena

Vicini del terzo tipo

Vicini del terzo tipo è stato distribuito in Italia l'8 novembre 2012. Il titolo originale è The Watch.

Inizialmente, il film era intitolato Neighborhood Watch. Dopo la morte di Trayvon Martin nel 2012, un giovane afroamericano ucciso da un vigilante di quartiere, il titolo è stato cambiato in The Watch per evitare associazioni indesiderate con l'incidente.

Il lungometraggio è stato girato in gran parte in Georgia, negli Stati Uniti. La città di Atlanta e i suoi dintorni hanno fornito le location per le riprese.

Trama

In seguito all'omicidio di una guardia notturna a Glennview, in Ohio, Evan mette su, insieme ai suoi vicini di casa, un gruppo di vigilanza per mantenere sicuro il quartiere.

Gli omicidi continuano e il gruppo di vigilanti scopre che è in atto un'invasione aliena: gli extraterrestri, sotto spoglie umane, hanno intenzione di decimare la popolazione di Glennview per sostituirsi ad essa.

Vicini del terzo tipo: Richard Ayoade, Ben Stiller, Vince Vaughn e Jonah Hill in una divertente scena del film

Interpreti e personaggi

Ben Stiller: Evan Trautwig

Vince Vaughn: Bob Finnerty

Jonah Hill: Franklin

Richard Ayoade: Jamarcus

Rosemarie DeWitt: Abby Trautwig

Will Forte: sergente Bressman

Mel Rodriguez: Chucho

Nicholas Braun: Jason

Erin Moriarty: Chelsea

Doug Jones: alieno

R. Lee Ermey: Manfred

Billy Crudup: vicino

Joe Nunez: Antonio Guzman

Andy Samberg: incapace

Jorma Taccone: incapace

Akiva Schaffer: incapace

Erinn Hayes: moglie di Bob

Emilee Yuye Sikes: figlia di Evan

Critica e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Vicini del terzo tipo.

Vicini del terzo tipo è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 16% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 36 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10