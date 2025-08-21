Stasera su Rai 4, Influencer - L'isola delle illusioni: trama e cast del thriller psicologico

Stasera, giovedì 21 agosto nuovo appuntamento per gli amanti del thriller. Rai 4, e in live streaming su RaiPlay all'interno del suo ciclo estivo 'Thriller sotto il sole', propone in prima serata alle 21:20 il film Influencer - L'isola delle illusioni, un'opera che scava nelle ombre del mondo dei social media con una trama tesa e ricca di colpi di scena.
La trama: quando la vita perfetta nasconde un incubo
Il film, diretto da Kurtis David Harder, segue la storia di Madison, una nota influencer che, durante una vacanza in solitaria in Thailandia, sembra vivere la vita dei suoi sogni. Ma dietro la facciata di foto patinate e sorrisi perfetti, si nasconde una profonda solitudine.
La sua routine viene sconvolta dall'incontro con CW, una viaggiatrice misteriosa e affascinante. Quella che sembra un'amicizia casuale si trasforma ben presto in un incubo: CW svela la sua vera natura, rubando a Madison non solo i suoi effetti personali, ma anche la sua identità e la sua vita online, abbandonandola su un'isola deserta.
La tensione sale quando il fidanzato di Madison, Ryan, ignaro di tutto, arriva in Thailandia. Lo scenario è pronto per una resa dei conti che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La nostra recensione del film Influencer - L'isola delle illusioni.
Curiosità dal set: il fascino della realtà
-
Location da sogno (e da incubo): Il film è stato girato interamente in Thailandia, in particolare nella zona di Phuket. Le location, che passano dal caos delle aree turistiche alla bellezza solitaria di isole remote, contribuiscono a creare l'atmosfera tesa e claustrofobica del film.
-
Un tocco di autenticità: L'attrice Cassandra Naud, che interpreta la villain CW, ha una voglia sul viso. I registi hanno deciso di non nasconderla con il trucco, ma di integrarla nel personaggio, rendendola un tratto distintivo che sottolinea la differenza tra l'autenticità di CW e la perfezione fittizia della vita di Madison.
Il cast principale di Influencer - L'isola delle illusioni
- Emily Tennant è Madison
- Cassandra Naud è CW
- Rory J. Saper è Ryan
- Sara Canning è Jessica