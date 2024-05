Influencer - L'isola delle illusioni, la recensione: un thriller sui rischi dell'apparenza

La recensione di Infuencer - L'isola delle illusioni, film dove una popolare influencer in vacanza in Thailandia stringe amicizia con una coetanea che nasconde inquietanti intenzioni. Su Rai4 e RaiPlay.

Madison è una popolare influencer che ha un grande successo sui social media, al punto da sfruttare anche la sua vacanza in Thailandia come un modo per promuovere se stessa e guadagnare ulteriormente tramite visualizzazioni online. Mentre i post danno l'impressione di un soggiorno glamour ed eccitante, nella realtà Madison trascorre la maggior parte del tempo nel suo lussuoso hotel, delusa dal fatto che il suo ragazzo Ryan - con cui il rapporto è in crisi - non sia partito insieme a lei.

Vittima e villain di Influencer

Come vi raccontiamo nella recensione di Influencer - L'isola delle illusioni, la ragazza stringe amicizia con la coetanea CW, che vive da tempo lì e le fa da guida turistica per visitare le bellezze locali. Una sera rientrata in albergo Madison scopre che qualcuno ha fatto irruzione nella sua camera e le ha rubato il passaporto. CW le suggerisce allora di prolungare la vacanza mentre aspetta che il documento venga sostituito. Madison accetta ignara delle conseguenze: la nuova amica infatti la porta a bordo di una piccola barca a motore su un'isola deserta, dove poi la abbandona al suo destino...

L'isola della fama

Un selfie può costare caro in Influencer

La sinossi sopra esposta è soltanto l'inizio, tanto che i pur tardivi titoli di testa avvengono dopo quell'evento clou che dà il via all'effettiva anima tensiva del racconto. Un evento sul quale si basa la stessa premessa e l'intero film, che ruota intorno a questa situazione paradossale che prende una piega ulteriormente complicata dopo l'entrata in scena di una nuova, potenziale, vittima e del fidanzato di Madison, preoccupato per lei. Non manca di buoni spunti Influencer - L'isola delle illusioni, che sfrutta le dinamiche di genere per tracciare un'interessante e cinica disanima sul mondo moderno, dove l'apparire sui social network in pose più o meno discinte o suggestive è diventato un vero e proprio lavoro, con tutti i pro e i contro del caso. Le motivazioni della crudele villain appaiono così come una sorta di metaforica vendetta da parte di tutti coloro che rimangono nell'ombra e non hanno capacità o possibilità di risaltare in mezzo alla massa.

Volti e vuoti

Cassandra Naud in una scena di Influencer

Certo non appena compresa la schematicità alla base il film rischia di perdere parzialmente interesse, con l'ultima mezzora che sembra trascinarsi verso quell'epilogo che risulta assai più prevedibile di quanto preventivato, d'altronde unica soluzione per dare soddisfazione e catarsi al grande pubblico. Influencer - L'isola delle illusioni cerca di reggere il gioco per novanta minuti ma, esaurito l'accattivante incipit, comincia a soffrire di un'inaspettata staticità già dalla parte centrale e la stessa suspense finisce per smorzarsi progressivamente con lo scorrere degli eventi. Assai efficace è invece la scelta di casting che vede nel ruolo di cattiva l'attrice e ballerina canadese Cassandra Naud, che fin da quando era piccola ha una grossa e distintiva macula sopra la guancia destra: una particolarità che l'ha resa oggetto di bullismo e che qui crea un paradossale, amaro, parallelismo proprio con il suo personaggio, insinuandovi anche delle motivazioni non scritte.

Paradiso e inferno

Ancora Cassandra Naud in una scena clou

I suggestivi paesaggi della Thailandia fanno il resto, garantendo quella giusta dose di esoticità a un racconto altrimenti abbastanza basico nella gestione dei vari personaggi, pedine relativamente inermi di una sceneggiatura che non offre per loro troppo sorprese, adempiendo pienamente a quegli istinti di genere promessi in partenza. L'intelligenza artificiale, i fotomontaggi, le modifiche alla voce rendono ormai il furto di identità una pratica relativamente semplice o almeno così sembra da quanto avviene in Influencer - L'isola delle illusioni, che ribadisce ulteriormente come "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio" soprattutto quando ci si ritrova soli e disorientati in un Paese straniero. Perché le vie dell'orrore, pur declinate qui in un matrice thriller, possono essere molto più vicine di quanto si pensi...