Stasera su Canale 5 C’è Posta per te, ospiti Sabrina Ferilli e Stefano De Martino: le anticipazioni

Stasera, sabato 20 gennaio, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. In studio diversi super ospiti.

C'è posta per te: Ospiti del 20 gennaio

La puntata di stasera di C'è Posta per Te si prospetta particolarmente interessante, con Maria De Filippi che sembra avere qualche asso nella manica. La conduttrice ha chiamato due suoi cari amici.

Sabrina Ferilli, amica di lunga data di Maria e compagna di avventure a "Tu Si Que Vales", e Stefano De Martino, cresciuto come ballerino nella scuola di Amici e oggi conduttore e volto di Rai 2.

Entrambi sono veterani della trasmissione, con Ferilli che raggiunge la sua nona ospitata e De Martino alla sua sesta.

Le storie

Tradimenti e ricongiungimenti familiari, sono al centro di questa seconda puntata, come mostrano le anticipazioni pubblicate sui social. In una delle storie una ragazza rimprovera il suo ex fidanzato per averla tradita.

"Lui dice che è stato male, a Mykonos faceva i post in spagnolo con scritto 'No pasa nada', non mi interessa. Ora 'No pasa nada' lo dico io", affernala ragazza che ha accettato l'invito consegnato dai postini di C'è Posta per Te.

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione

La struttura del programma

Il C'è Posta per Te segue il modello dei messaggi a sorpresa in giro per l'Italia. Si basa su una lettera immaginaria inviata da un mittente a un destinatario per vari motivi, come il desiderio di ricongiungersi con parenti, recuperare legami amorosi persi o chiarire* questioni in sospeso.

I destinatari sono avvertiti dai postini, attori che consegnano gli inviti a presentarsi in studio. Una volta lì, il destinatario può scegliere se ascoltare il messaggio, rivelando il mittente, o andarsene.