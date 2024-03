C'è posta per te stasera su Canale 5, anticipazioni, ospiti e storie del 16 marzo: Fikret di Terra Amara

Stasera, sabato 16 marzo 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato all'ultima puntata della ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

C'è posta per te:

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini Giorgia, Emanuel Lo, Il Volo, Alessandro Siani, Massimiliano Caiazzo, Lorella Cuccarini i calciatori della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Crisante, questa sera in studio arrivano due nuovi personaggi, questa volta del mondo della musica e della televisione.

Ospiti del 16 marzo

Sono due gli ospiti di questa sera, si tratta di Elisa, una delle maggiori interpreti del panorama musicale italiano ed internazionale.

A seguire arriva uno dei protagonisti di Terra Amara, la soap turca che in Italia si avvia alla conclusione con le ultime puntate che saranno trasmesse il venerdì sera con un doppio appuntamento su Canale 5. Negli studi di C'è Posta per te arriva Furkan Palali, che nella soap interpreta il ruolo di Fikret Fekeli Yaman.

Le storie

Le anticipazioni della penultima puntata di C'è posta per te si concentrano su tre storie. Nella prima due figli sono stati chiamati dal loro padre, con cui non hanno rapporti da anni.

La seconda riguarda il classico tradimento del marito, che adesso si è pentito e si considera un imbecille. Dall'altra parte della busta sua moglie, che di fronte al comportamento di suo marito pensa che lui possa avere problemi.

Nella terza storia, il rapporto interrotto riguarda una figlia con sua madre. "L'unico ricordo che ho di lei è quando ci ha messo i giubbotti e ha detto 'da adesso vivrete con vostro padre'".

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione.

Dove vedere C'è posta per te

C'è posta per te va in onda il sabato sera in prima serata alle 21:30 circa su Canale 5. Il people show è disponibile anche in live streaming sul sito di Mediaset Infinity.