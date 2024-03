C'è posta per te stasera su Canale 5: anticipazioni, storie, i calciatori della Roma ospiti del 9 marzo

Stasera, sabato 9 marzo 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

C'è posta per te:

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini Giorgia, Emanuel Lo, Il Volo, Alessandro Siani, Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini questa sera in studio arrivano tre nuovi personaggi, questa volta del mondo dello sport.

Ospiti del 9 marzo

Sono tre gli ospiti di questa sera ma arrivano insieme, si tratta infatti di calciatori della Roma che sono stati invitati in studio per una sorpresa ad un tifoso di una delle due squadre della capitale. I giocatori di Daniele De Rossi, che da quando siede sulla panchina della Roma ha risollevato le sorti della squadra, sono Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Crisante.

Le storie

Le anticipazioni della penultima puntata di C'è posta per te si concentrano su due storie. La prima vede protagonista un padre con suo figlio. Quest'ultimo ha ricevuto l'invito dal postino del people show.

"Alla luce di quello che ha detto tuo figlio credi di essere stato un buon padre?", chiede Maria De Filippi, all'uomo che ha al suo fianco una donna. Ci troviamo quindi, come la scorsa settimana, davanti ad una storia di rapporti familiari interrotti. Nella puntata del 2 marzo il figlio ha deciso di chiudere la busta, stasera scopriremo come si evolverà questa storia, solo apparentemente simile.

Nella seconda storia il protagonista introdotto dal postino fa i complimenti a Maria De Filippi che a sua volta si complimenta per l'aspetto e per la camicia "Non è costosa ma di gusto, dice l'uomo". Una storia che sembra più leggera della precedente, come nella tradizione del people show.

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione.

Dove vedere C'è posta per te

C'è posta per te va in onda il sabato sera in prima serata alle 21:30 circa su Canale 5. Il people show è disponibile anche in live streaming sul sito di Mediaset Infinity.