C'è posta per te stasera su Canale 5: anticipazioni, storie, Massimiliano Caiazzo ospite del 2 marzo

Stasera, sabato 2 marzo 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

C'è posta per te:

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini Giorgia, Emanuel Lo, Il Volo e Alessandro Siani, questa sera in studio arrivano nuovi personaggi del mondo della televisione e nuove storie che divertiranno e commuoveranno il pubblico da casa

Ospiti del 2 marzo

Il primo ospite è Massimiliano Caiazzo, l'attore che si è fatto strada nel mondo dello spettacolo grazie a Mare fuori, la serie cult di Rai 2 dove interpreta Carmine Di Salvo. In questi giorni Rai 2 sta trasmettendo la quarta stagione del progetto, qui trovate la nostra recensione dei primi episodi di Mare fuori 4.

La seconda ospite è Lorella Cuccarini, che con Maria De Filippi condivide anche l'esperienza del talent show Amici, dove è una delle tre insegnanti di ballo. Ad Amici 23, C'è posta per te passerà da sabato 23 marzo il testimone del programma del prime time del sabato di Canale 5.

Le storie

Le anticipazioni della terzultima puntata di C'è posta per te si concentrano su due storie. La prima vede protagoniste le amatissime storie degli anziani. Tre donne sono state invitate nel programma da un uomo, probabilmente un ex fidanzato.

Nella seconda un ragazzo ha ricevuto l'invito a partecipare al programma da parte del padre. Le aspettative del giovane sono basse "Ascolterò le stesse cose che ho sentito tante volte, cose a cui non so se veramente crede"

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione.

Dove vedere C'è posta per te

C'è posta per te va in onda il sabato sera in prima serata alle 21:30 circa su Canale 5. Il people show è disponibile anche in live streaming sul sito di Mediaset Infinity.