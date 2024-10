Stasera il Grande Fratello non va in onda, Luca Calvani spiega: "Vuol dire che non andiamo bene"

Questa sera, giovedì 10 ottobre, il Grande Fratello non andrà in onda. La notizia è stata comunicata ai concorrenti della Casa, che sono sembrati preoccupati per la scelta di Mediaset. Tuttavia, la decisione sembra essere legata alla volontà dell'azienda di Cologno Monzese di evitare la competizione con la partita della Nazionale trasmessa su Rai 1, e con l'imminente ritorno di Don Matteo, previsto per il 17 ottobre.

Ecco perché Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del giovedì

Il programma condotto da Alfonso Signorini, questa settimana, non avrà la consueta doppia messa in onda. Infatti, oltre all'appuntamento del lunedì, non ci sarà quello del giovedì, come di consueto. La notizia è stata comunicata ai concorrenti del Grande Fratello solo nelle ultime ore, suscitando perplessità e preoccupazioni. Alcuni temono che la diciottesima edizione del reality non stia riscuotendo il successo sperato.

Michael Castorino, uno dei concorrenti attualmente in nomination, ha commentato così la notizia: "Quando hanno chiesto Le Non è la Rai, hanno detto 'ovvio che c'è la puntata giovedì'. Perché ci devono dire stupidaggini?". Javier, gli ha fatto notare che si tratta di decisioni della rete per dare spazio ad altri programmi. Luca Calvani, intervenendo, ha spiegato: "È normale che all'inizio ci sia un doppio appuntamento settimanale per dare slancio al programma. Vuol dire che non stiamo andando bene e basta". Infine, scherzando, Luca Gigliotti ha concluso con: "Con questa io esco".

Michael Castorino è preoccupato per la cancellazione della puntata del giovedì

Non è la prima volta che il Grande Fratello sospende temporaneamente la messa in onda del giovedì; è già accaduto in edizioni precedenti, soprattutto da quando il reality si è prolungato fino alla primavera. Anche se gli ascolti di questa stagione sono stati altalenanti, lo share è leggermente risalito con la settima puntata, trasmessa lunedì 7 ottobre.

Tuttavia, la scelta di Mediaset sembra più legata all'evitare la concorrenza con l'incontro di calcio Italia-Belgio, trasmesso questa sera su Rai 1 e con la quattordicesima edizione di Don Matteo, che inizierà il 17 ottobre. Il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello tornerà prossimamente, ma la data esatta non è ancora stata comunicata.

