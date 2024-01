Stasera c'è Cattelan torna su Rai 2: ospiti e anticipazioni di martedì 23 e mercoledì 24 gennaio

Questa sera, martedì 23 gennaio 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo The floor Ne rimarrà' solo uno, alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno miti del cinema, come Willem Dafoe, e giornalisti come Marco Travaglio. Ecco gli ospiti delle due puntate della settimana

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Il programma strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di martedì 23 gennaio

Durante la prima puntata, Alessandro Cattelan intervisterà Willem Dafoe, protagonista di Finalmente l'alba, nelle sale italiane dal 14 febbraio, che vede nel cast anche Lily James, Alba Rohrwacher, Rebecca Antonaci, Joe Keery e Rachel Sennott. Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Finalmente l'alba.

Alla scrivania di Alessandro Cattelan si siederanno anche Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, in uscita con il loro terzo attesissimo film I soliti idioti 3 - Il ritorno.

In studio anche i Subsonica, che hanno pubblicato l'album Realtà aumentata, e il giornalista Marco Travaglio.

Ospiti di mercoledì 24 gennaio

Nella seconda puntata, ci sarà Pietro Castellitto, protagonista e regista del film Enea, distribuito lo scorso 11 gennaio. Qui la nostra recensione di Enea.

In studio anche Rocco Siffredi, che per l'occasione sarà accompagnato dalla moglie Rosa Caracciolo, dai figli Lorenzo e Leonardo Tano e Giorgia Fumo.

Dove vedere Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan andrà in onda stasera 23 gennaio e domani 24 gennaio su Rai 2 in seconda serata alle 23:35 circa e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.