Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ospiti e scaletta del 20 marzo: Luca Bizzarri e Diletta Leotta

Questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo i due episodi di Mare fuori 4, alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno personaggi della musica e della televisione.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di mercoledì 20 marzo

Nella seconda puntata della settimana, Alessandro Cattelan ospita Luca Bizzarri, l'attore e comico genovese in questi giorni è a teatro con il suo spettacolo Non hanno un amico, ispirato al suo omonimo podcast di successo edito da Chora Media.

E ancora, Diletta Leotta che il 16 agosto 2023 ha avuto una bimba di nome Aria, figlia del calciatore tedesco Loris Karius: Diletta è anche autrice e conduttrice del podcast Mamma Dilettante.

Per il closing comico sarà in studio Francesco De Carlo, comico e conduttore televisivo romano. Lo stand up comedian è a teatro con il nuovo spettacolo Bocca mia taci.

Durante il programma, verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

Dove vedere il late night show

Stasera c'è Cattelan va in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.