Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ospiti e scaletta del 27 marzo: Dargen D’Amico e Gigi e Ross

Questa sera, mercoledì 27 marzo 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo i due episodi di Mare fuori 4, alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno personaggi della musica, dello sport e della televisione.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di mercoledì 27 marzo

Dopo aver ospitato Nek, Linus, Vincenzo Schettini ed Edoardo Ferrario nel primo appuntamento della settimana, questa sera Alessandro Cattelan intervista Dargen D'Amico tra i protagonisti di Sanremo 2024 e al centro di una polemica dopo che Mara Venier fu costretta a leggere un documento in cui si dissociava da alcune dichiarazioni del cantante contrarie alla guerra di Israele in Palestina.

In studio anche l'ex portiere Gigi Buffon, oggi capo delegazione della nazionale italiana. Infine il duo napoletano Gigi e Ross che su Rai 2 abbiamo visto all'inizio nel 2024 come conduttori di Mad in Italy, il programma comico spin-off di Made in Sud.

Durante la serata, verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

Dove vedere il late night show

Stasera c'è Cattelan va in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.