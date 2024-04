Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ospiti e scaletta del 2 e 3 aprile: da Tananai a Elisabetta Gregoraci

Questa sera, martedì 2 aprile e domani, mercoledì 3 aprile, su Rai 2, in seconda serata, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore, si alterneranno personaggi della musica, dello sport e della televisione.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di martedì 2 aprile

Nella prima delle due serate, il Late show, in onda subito dopo Belve, ospiterà Tony Effe, pseudonimo di Nicolò Rapisarda, rapper italiano membro della Dark Polo Gang.

E ancora, la conduttrice Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Franco Briatore, che abbiamo visto su Rai 2 nel programma Mad in Italy al fianco di Gigi e Ross, ospiti della scorsa settimana.

Infine, alla scrivania di Alessandro Cattelan si accomoderà Monica Maggioni, ex direttrice del TG1 e conduttrice su Rai 3 del talk show In mezz'ora, precedentemente noto come Mezz'ora in più.

Ospiti di mercoledì 3 aprile

Nella seconda puntata sarà presente Tananai. Il cantante esploso dopo Sanremo 2023, nonostante il suo ultimo posto, lo scorso 15 marzo ha pubblicato il nuovo singolo Veleno.

Subito dopo, Alessandro Cattelan intervisterà Melissa Satta, tornata single dopo la fine della sua relazione con Matteo Berrettini.

E ancora Stefano Nazzi, giornalista, che su Rai 2 ha condotto il ciclo di documentari di Delitti in famiglia. Infine ci sarà Giorgia Fumo, Ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne.

Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

Dove vedere il late night show

Stasera c'è Cattelan va in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.