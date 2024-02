Stasera c'è Cattelan su Rai 2: Rose Villain e Antonino Cannavacciuolo ospiti del 27 e 28 febbraio 2024

Questa sera, martedì 23 gennaio 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo Dalla strada al palco , alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno personaggi della musica, reduci da Sanremo 2024 come Rose Villain e personaggi televisivi come lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di martedì 27 febbraio

Durante la prima puntata, Alessandro Cattelan intervisterà Katia Follesa e Pintus giudici di Lol Talent Show, il programma condotto da Mago Forrest e disponibile da qualche giorno su Prime Video, qui la nostra intervista ai giudici Elio, Katia Follesa e Pintus.

Alla scrivania di Alessandro si accomoderà anche Rose Villain giudice di Nuova scena, il rap show di Netflix con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain in veste di giudici e talent scout.

Infine ospite in studio Edoardo Prati, latinista social.

Ospiti di mercoledì 28 febbraio

Nella seconda puntata, di Stasera c'è Cattelan ci sarà Fiorella Mannoia, che abbiamo visto a Sanremo esibirsi sulle note di Mariposa.

E ancora Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato impegnato su Sky MasterChef Italia, il talent show in cui veste i panni di giudice insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Infine i BNKR44, il collettivo musicale italiano formatosi nel Bunker, un luogo di ritrovo a Villanova, una frazione del comune di Empoli, gestito da Gherardo, il manager del gruppo. A Sanremo 2024 hanno presentato il brano Governo punk.

Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.