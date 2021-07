Starzplay ora disponibile in Italia su Mediaset Infinity

STARZ ha annunciato che STARZPLAY, il suo servizio di streaming premium internazionale, è ora disponibile su Mediaset Infinity in Italia - l'unica piattaforma italiana che offre la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e una selezione di contenuti on-demand di alta qualità - a 4,99€/mese.

Gli utenti di Mediaset Infinity avranno l'opportunità di accedere istantaneamente a STARZPLAY che offre il meglio della SVOD globale, inclusa un'esclusiva gamma di programmi tra cui le serie STARZ Original, in contemporanea con le uscite negli Stati Uniti. In programmazione troviamo Blindspotting, la serie ispirata all'omonimo film della Lionsgate dai produttori esecutivi Rafael Casal e Daveed Diggs, film provocatorio e acclamato dalla critica; tra le serie acquisite c'è It's A Sin acclamata da critica e pubblico; la pluripremiata serie The Act e la serie romantica Normal People, basata sul romanzo di Sally Rooney; la serie apocalittica con un cast stellare basata sul romanzo best-seller di Stephen King The Stand; e la serie in costume con Elle Fanning e Nicholas Hoult The Great; nonché una vasta library di film di successo.

Mediaset Infinity è disponibile su Smartphone e Tablet iOS, Android e Huawei, su PC e Mac, su Smart TV Samsung, Hisense e LG e su Android TV.