Stardust: red carpet e anteprima online per il film su David Bowie

Stardust, il film dedicato alla vita di David Bowie avrà un red carpet e un'anteprima online destinata ai potenziali distributori internazionali e alla stampa. La scelta è stata presa da Film Constellation dopo che il Tribeca Film Festival è stato posticipato.

Tra una settimana, nella giornata di mercoledì, si svolgerà l'evento online aperto solo a inviti e lo sceneggiatore e il regista Gabriel Range interverrà online insieme alle star Johnny Flynn, Marc Maron e Jena Malone.

In Stardust l'attore Johnny Flynn avrà la parte dell'artista quando aveva 24 anni e alle prese con il suo primo viaggio in America, ritrovandosi alle prese con un mondo che non è ancora pronto a lui. Al centro della trama anche le fonti di ispirazione e gli eventi che hanno portato alla nascita dell'alter ego del cantante, Ziggy Stardust, mostrando così la nascita di un'icona. Jena Malone sarà Angie, la moglie di David, mentre Marc Maron avrà la parte del suo publicist.

La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Bell e Range.

Fabien Westerhoff, amministratore delegato di Film Constellation, ha dichiarato: "Stardust è uno dei titoli molto attesi nel mercato e abbiamo raggiunto i nostri potenziali acquirenti e siamo felici nell'offrire loro questa opportunità unica nell'avvicinarsi al film di Gabriel in un ambiente sicuro e controllato. La nostra prima première per il mercato è stato un esperimento fantastico, con oltre centinaia di persone sintonizzate in contemporanea da oltre cinque continenti. Non vediamo l'ora di prendere questa nuova esperienza con una componente live".