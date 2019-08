Stardust: Johnny Flynn è David Bowie nella prima foto del film!

La prima immagine di Stardust è Johnny Flynn nei panni di David Bowie: Salon Pictures ha diffuso ufficialmente la prima foto del film, diretto da Gabriel Range, che non arriverà nei cinema prima del 2021.

Johnny Flynn, classe 1983, conosciuto soprattutto per i due film con Olivier Assayas (Qualcosa nell'aria e Sils Maria) e per aver preso parte alla miniserie di Amazon Video Vanity Fair, ma anche apprezzato musicista, sarà un David Bowie alla sua prima visita negli Stati Uniti d'America, nel 1971. Nel cast anche Jena Malone, nei panni della moglie dell'icona della musica, Angie, e Marc Maron, recentemente apprezzato su Netflix in GLOW (qui la nostra recensione della terza stagione), nel ruolo di Rob Oberman.

Il progetto, che dai produttori è stato descritto come una "origin story" ma non come un'opera biografica - sulla scia di prodotti simili a Control e Nowhere Boy sui Joy Division e su John Lennon - non farà uso delle canzoni originali di David Bowie. A gennaio, infatti, il figlio del musicista, Duncan Jones, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti su Twitter, aveva negato alcun contatto tra la famiglia di Bowie e i produttori, chiudendo la porta a qualunque accordo per l'acquisizione dei diritti sulla musica. Nel film, dunque, Johnny Flynn non dovrebbe mai cantare canzoni originali di David Bowie ma solo le cover che il divo fece di alcuni celebri pezzi dell'epoca.