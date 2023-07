Star Wars: Young Jedi Adventures, la prima stagione della serie animata: dal 2 agosto solo su Disney+

Star Wars: Young Jedi Adventures sta per arrivare su Disney+: dal 2 agosto i 25 episodi della nuova stagione saranno disponibili sulla piattaforma streaming.

Disney+ e Lucasfilm hanno annunciato che la prima stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures proseguirà con sei nuovi episodi che debutteranno sulla piattaforma streaming il 2 agosto, mentre ulteriori episodi arriveranno più avanti nel corso dell'anno. La prima stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures sarà composta in totale da 25 episodi.

Ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, la serie animata segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi. La serie è stata recentemente nominata per il Television Critics Association Award 2023 ed è stata premiata con il Common Sense Seal di Common Sense Media, che riconosce le eccellenze tra i contenuti adatti alle famiglie.

Locandina di Star Wars: Young Jedi Adventures

I primi sette episodi della serie, che hanno debuttato lo scorso 4 maggio, hanno visto i giovani allenarsi con il Maestro Yoda e il Maestro Zia al tempio Jedi di Tenoo, incontrare il pilota e amico Nash Durango e scontrarsi con il pirata Taborr Val Dorn. I sei nuovi episodi seguiranno i giovani mentre continuano ad affinare le loro abilità nella Forza e a vivere avventure in tutta la galassia.

"Siamo stati entusiasti di vedere un'intera nuova generazione innamorarsi della galassia di Star Wars grazie a 'Young Jedi Adventures'", afferma James Waugh, produttore esecutivo della serie e senior vice president, franchise content & strategy di Lucasfilm. "Con questi nuovi episodi, speriamo di continuare a coinvolgere i giovani, i padawan Jedi e i fan di tutte le età che si sono dichiarati #NubsNation".

Il mondo di Star Wars: Young Jedi Adventures vive anche oltre la serie con libri come Leveled Readers, Little Golden Books, Coloring & Activity e molti altri, oltre a un assortimento di playset, action figure, abbigliamento, peluche e altro ancora di Hasbro, LEGO, Mattel. Una selezione di articoli sarà presto disponibile anche in Italia presso i principali rivenditori, tra cui ShopDisney.