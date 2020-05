Star Wars: Underworld, i dettagli sulla serie tv di George Lucas mai realizzata

Ronald D. Moore, sceneggiatore e produttore di Star Trek TNG, Deep Space Nine e Star Trek Voyager, ha svelato i dettagli della serie tv concepita da George Lucas e mai realizzata, Star Wars: Underworld.

Una scena de L'impero colpisce ancora

Ronald D. Moore, autore anche del reboot di Battlestar Galactica, ha cominciato a occuparsi dello sviluppo di Star Wars: Underworld nel 2004 entrando a far parte di un team di sceneggiatori che avrebbero ultimato gli script della serie prima dell'inizio delle riprese:

"Eravamo parecchi, c'era un gruppo di sceneggiatori internazionali assemblati da Lucasfilm... ci riunivamo allo Skywalker Ranch ogni sei/otto settimane e mettevamo insieme le storie. Scrivevamo le bozze degli script e le sottoponevamo a George, poi passavamo alla storia successiva. È stato grandioso! Credo che abbiamo scritto qualcosa come 48 sceneggiature. L'idea di George era prima scrivere tutto e poi pensare a come produrlo, perché voleva introdurre tanta tecnologia CG e set virtuali. Quando abbiamo finito di scrivere, George ha detto 'Ok, è sufficiente per adesso, vi richiamerò'. Poi il tempo è passato e dopo circa un anno ha venduto Lucasfilm a Disney."

La scelta di scrivere dozzine di copioni prima di iniziare a girare una serie tv è qualcosa di raro, ma George Lucas aveva in mente un'idea produttiva ben precisa:

"Era un progetto straordinario da realizzare, non conosco nessun altro che abbia tentato quella via. All'epoca George ci disse solo 'Scrivete idee grandiose, e poi vedremo come realizzarle'. Non avevamo limiti di budget. Eravamo tutti autori di serie tv esperti, ma questo nuovo metodo di lavoro per noi era nuovo. Abbiamo immaginato set costosi, scene spettacolari, tutto molto più imponente delle solite produzioni."

Ronald D. Moore fornisce anche qualche dettaglio della storia di Star Wars: Underworld che si collocava tra gli eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e Guerre stellari e conteneva un forte elemento noir nella storia:

"Era un plot grandioso, un unico grande racconto a episodi. Certi eventi si sarebbero verificati in quello o quell'altro episodio, ma faceva tutto parte di una narrazione più ampia."