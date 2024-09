Star Wars: The New Jedi Order in sospeso presso Lucasfilm

Sono stati diffusi degli aggiornamenti deludenti per il prossimo film Star Wars: The New Jedi Order.

A giugno si erano diffuse alcune voci secondo cui il film di Lucasfilm su Rey, potenzialmente intitolato "New Jedi Order", sarebbe stato girato a settembre. Ora sembra che questa voce sia stata smentita da più parti.

Lo scooper Daniel Richtman ha infatti dichiarato che per il film ci sarà ancora molto "lavoro da fare" ed è ora "in sospeso" presso la Lucasfilm. La prima data utile per le riprese è il 2025. Vari insider pensano però che il progetto verrà presto semplicemente abbandonato.

Star Wars: Dawn of the Jedi, una gaffe del produttore svela il titolo ufficiale del prequel di James Mangold

Alla ricerca della sceneggiatura perfetta

Secondo ulteriori rumor, Steven Knight sta cercando di decifrare la sceneggiatura da oltre un anno. Una bozza finale non è ancora stata presentata alla Lucasfilm. Knight, che sta per girare il suo capitolo conclusivo di Peaky Blinders, ha scritto un totale di quattro bozze, con Kathleen Kennedy della Lucasfilm che gli dava continuamente appunti su come migliorare la storia.

Star Wars - Il risveglio della Forza: Daisy Ridley nel trailer giapponese

Questi problemi con Knight arrivano solo due anni dopo l'inizio dello sviluppo del film, di cui sono circolate varie bozze, con diversi scrittori, tra cui Damon Lindelof (Watchmen) e Justin Brit-Gibson, che si sono cimentati nella stesura della storia, prima che entrambi abbandonassero il progetto a causa di divergenze creative.

C'è anche un altro problema: La Disney potrebbe mettere in discussione l'intera natura del progetto. Permetteranno o meno che questo film vada avanti? Abbiamo davvero bisogno di un altro film su Rey? I dettagli della trama sono stati tenuti abbastanza segreti, ma il titolo dovrebbe concentrarsi sul tentativo di Rey di costruire un nuovo ordine Jedi.

Star Wars: Il Risveglio della Forza - BB-8 e Rey (Daisy Ridley) in una foto del film

La Disney/LucasFilm ha ingaggiato una documentarista (Sharmeen Obaid-Chinoy) per dirigere il film su Rey, e lei non ha esitato a ribadire che quando è salita a bordo del progetto il suo obiettivo, e quello della Disney, era di dar vita a un personaggio femminile che "plasmasse" il futuro del franchise di Star Wars. Inoltre sembrerebbe che anche il futuro di Obaid-Chinoy alla Lucasfilm sia in dubbio.

In ogni caso, è chiaro che questo non sarà il prossimo film di Star Wars della Disney. Nel caso in cui abbiate perso il conto, ora ci sono sette progetti di "Guerre stellari" in fase di sviluppo, realizzati dai registi Obaid-Chimoy, James Mangold, Dave Filoni, Jon Favreau, Donald Glover, Shawn Levy e Patty Jenkins. Probabilmente il primo progetto realizzato che vedremo sarà The Mandalorian and Grogu di Jon Favreau, che è già in produzione e dovrebbe uscire nel maggio 2026.