Star Wars: The Clone Wars, il ritorno di Darth Maul lega la serie a The Mandalorian 2

Star Wars: The Clone Wars ha svelato l'importante ruolo di Darth Maul nell'universo stellare, personaggio che sembra ora possa legare The Mandalorian 2 e Solo: A Star Wars Story.

Se non volete anticipazioni riguardanti quanto mostrato nella serie animata non proseguite ovviamente con la lettura, contiene spoiler !

Nell'episodio della serie animata intitolato Together Again si vede Ahsoka Tano fuggire dalla cella in cui era stata rinchiusa dal sindacato Pyke. Spostandosi per la struttura l'eroina sente i criminali parlare con Darth Maul. In Star Wars: le guerre dei Cloni si scopre quindi che Maul ha subito alcune sconfitte per mano di Darth Sidious, il suo vecchio maestro, ma è riuscito a ricostruire la sua organizzazione e a mantenere il potere su Mandalore.

Nel film dedicato alle origini di Han Solo Darth Maul era a capo dell'Alba Cremisi, l'organizzazione criminale coinvolta nel commercio illegale di spezie. In Together Again Maul minaccia il sindacato Pyke sostenendo che permetterà di far prendere proprio all'Alba Cremisi il controllo sulle loro operazioni se verrà ancora una volta deluso. I personaggi si lamentano quindi del fatto che Maul tenda a mettere uno contro l'altro i membri della Compagnia Fantasma. Le attività gestite da Darth Maul sembrano quindi gettare le basi per quanto mostrato in Solo: A Star Wars Story.

Al termine dalla puntata, inoltre, Ahsoka Tano ritrova Bo-Katan, leader del gruppo chiamato Nite Owls (i Gufi Notturni) e sorella della Duchessa Satine, uccisa da Maul per ottenere il potere di Mandalore. Il personaggio chiede aiuto ad Ashoka per affrontare Darth Maul, che è nemico di entrambe. L'assedio di Mandalore sarà uno degli eventi che verrà mostrato in questi ultimi episodi della serie animata e, secondo il romanzo dedicato alla storia di Ashoka, la battaglia mostrerà Maul in possesso della Darksaber, arma che ritornerà poi nelle mani di Bo-Katan e verrà infine mostrata in possesso di Moff Gideon nella serie The Mandalorian. La battaglia dovrebbe essere quindi l'elemento in grado di creare un collegamento tra lo show animato e la seconda stagione dello show prodotto per Disney+ in cui Rosario Dawson avrà la parte di Ahsoka Tano.