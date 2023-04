Star Wars: Tales of the Jedi, annunciata la seconda stagione della serie Disney+

Alla Star Wars Celebration Celebration è stato annunciato a sorpresa il rinnovo della serie Disney+ Tales of the Jedi.

Un altro annuncio ha sorpreso i fan di Star Wars nelle ultime ore: la serie animata di Disney+ Tales of the Jedi ha ottenuto il rinnovo per una nuova stagione da parte della piattaforma streaming.

Sono state giornate intense queste, per gli appassionati di Star Wars, grazie alla Celebration tenutasi a Londra, che ha regalato tanti annunci e contenuti.

Tra questi, oltre all'arrivo di tre nuovi film di Star Wars e il trailer di Ahsoka, troviamo anche un altro gradito ritorno: quello di Tales of the Jedi.

Durante l'evento è stato infatti annunciato che la serie animata di Disney+, composta da sei episodi e arrivata sugli schermi nel 2022, avrà un seguito.

"È stato così divertente realizzare Tales of the Jedi la prima volta, che ho deciso di farne ancora!" ha affermato con candore Dave Filoni in occasione del panel di Clone Wars.

Star Wars: Tales of the Jedi, il poster dei nuovi corti animati

E proprio da Clone Wars, ci ricorda ComingSonn.net, riprendeva il suo stile grafico la serie che ha visto anche il ritorno di Liam Neeson come doppiatore di Qui-Gon Jinn, e che tra gli altri membri del cast vantava anche Bryce Dallas Howard, Ian McDiarmid, Clancy Brown, Matt Lanter, Ashley Eckstein, T.C. Carson, Corey Burton, Janina Gavankar e Phil LaMarr.