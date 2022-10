Star Wars: Tales of the Jedi, il poster dei nuovi corti animati

Il poster del progetto animato Star Wars: Tales of the Jedi ritrae i protagonisti dei nuovi racconti in arrivo su Disney+.

Il 26 ottobre arriveranno su Disney+ i cortometraggi che compongono il progetto animato Star Wars: Tales of the Jedi e il poster mostra i protagonisti.

L'immagine riporta inoltre la didascalia "Due storie sul fato. Un destino".

Tales of the Jedi: il poster della serie animata

In Star Wars: Tales of the Jedi si racconteranno ad esempio la giovinezza di Ahsoka Tano e del Conte Dooku, scoprendo così come la prima è diventata come i fan l'hanno conosciuta e in che modo il secondo personaggio è scivolato verso il Lato Oscuro.

Tra i personaggi ritratti ci sono anche Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Bail Organa, Mace Windu e Yaddle.

Le sei puntate avranno una durata di 15 minuti e debutteranno tutte in contemporanea.

Il progetto viene descritto come un viaggio nelle vite di due Jedi nettamente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, che saranno messi alla prova mentre compiono scelte che definiranno i loro destini. Il progetto è creato dal produttore esecutivo Dave Filoni, con Carrie Beck e Athena Portillo come produttrici esecutive.