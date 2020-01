Star Wars: Taika Waititi parla della possibilità di dirigere un film

The Mandalorian ha permesso a Taika Waititi di entrare nel mondo di Star Wars e ora il regista ha parlato apertamente della possibilità di dirigere un film della saga.

L'esordio nell'universo stellare è avvenuto in occasione dell'ultima puntata della prima stagione della serie ideata da Jon Favreau con star Pedro Pascal. Taika Waititi ha ora parlato della possibilità di dirigere un film di Star Wars durante un'intervista rilasciata a Variety: "Non ne so nulla, ma The Mandalorian era la mia occasione di lavorare con alcuni stormtrooper. Sì, ovviamente lo farei, ma per ora mi accontento del fatto che IG-11 è stato l'eroe dell'intera stagione".

Il regista è inoltre reduce dalle sei nomination ricevute dal suo film Jojo Rabbit, di cui aveva scritto la prima bozza della sceneggiatura nel 2011, come reazione ad alcune ricerche che stava compiendo sulla guerra i Bosnia e su quello che stavano affrontando i bambini: "Non abbiamo visto molti film su quello che vivono i più giovani durante un conflitto. La mia reazione iniziale è stata quella di scrivere quella sceneggiatura. E poi sette anni dopo abbiamo realizzato questo film ed è diventato un po' più rilevante. Sono felice di aver aspettato perché penso il film sia più importante ora".