Star Wars: Taika Waititi aggiorna i fan sullo sviluppo del suo film

Taika Waititi ha aggiornato i fan sul suo film della saga di Star Wars, attualmente ancora in fase di sviluppo.

Kathleen Kennedy aveva recentemente parlato del progetto di cui non sono ancora stati svelati i dettagli.

Intervistato da ScreenRant, Taika Waititi ha raccontato: "Sto ancora scrivendo. Sto ancora sviluppando le idee e delineando la storia e volevo semplicemente assicurarmi che sembri un film di Star Wars".

Il filmmaker ha aggiunto: "Potrei dire 'Oh certo, semplicemente lo scriveremo come qualsiasi altra cosa e lo ambienteremo nello spazio, poi metteremo Star Wars nel titolo'. Ma non sarebbe un film di Star Wars senza certi elementi, un trattamento di un certo tipo, quindi devo semplicemente assicurarmi che rimanga all'interno di quella realtà".

Il 9 settembre si svolgerà negli Stati Uniti l'atteso evento D23 Expo e Lucasfilm, in quell'occasione, potrebbe svelare nuovi aggiornamenti sui prossimi film della saga, tra cui il progetto targato Taika Waititi.

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, durante la Star Wars Celebration 2022 aveva dichiarato parlando del film del regista di Thor: Love and Thunder: "Due giorni fa, prima di arrivare qui, sono stata in realtà impegnata in una conferenza per parlare della storia. Quindi, sarà grandioso".