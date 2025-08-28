Star Wars: Starfighter, Amy Adams nel cast del film, dal set la prima foto di Ryan Gosling

Le riprese di Star Wars: Starfighter, il film della saga stellare con star Ryan Gosling, sono iniziate nel Regno Unito e dal set arrivano la prima foto e l'annuncio che tra gli interpreti ci sarà anche Amy Adams.

Il lungometraggio diretto da Shawn Levy, ambientato in un periodo mai mostrato prima nei progetti di Guerre Stellari, arriverà nei cinema il 28 maggio 2027.

Gli interpreti di Star Wars: Starfighter

La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Tropper e il cast è composto, oltre al protagonista Ryan Gosling, anche da Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.

Il regista Shawn Levy, nel comunicato del via alla produzione di Star Wars: Starfighter, ha dichiarato che prova un 'profondo senso di entusiasmo e onore' mentre iniziano le riprese. Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato, invitandomi a sviluppare un'avventura originale in questa incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si è avverato, sia a livello creativo sia su quello personale. Star Wars ha plasmato la mia percezione di ciò che una storia può fare, di come personaggi e momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre. Unirmi a questa galassia narrativa con collaboratori così brillanti, sullo schermo e fuori, è l'emozione di una vita".

Nel team della produzione, oltre a Levy e Kathleen Kennedy, ci sono anche Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen e Josh McLaglen.

Le prime indiscrezioni sul film

La foto condivisa online mostra la star canadese insieme a Flynn Gray in un momento di pausa. I due attori sono stati immortalati dal fotografo Ed Miller, come confermato dal sito ufficiale di Star Wars.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray sul set

La storia raccontata sul grande schermo è ambientata cinque anni dopo gli eventi raccontati in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il film conclusivo della nuova trilogia che aveva come star anche Daisy Ridley e Adam Driver. Secondo le prime indiscrezioni, Matt Smith dovrebbe avere un ruolo da villain, mentre non sono stati condivisi i dettagli degli altri personaggi.