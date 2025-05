Star Wars: Ryan Reynolds vuole realizzare un film vietato ai minori, ma non come protagonista

Ryan Reynolds ha portato al successo Deadpool & Wolverine, rendendolo il film vietato ai minori con i migliori incassi di sempre e la star canadese ha ammesso che sarebbe interessato a fare qualcosa di analogo anche con la saga di Star Wars.

Durante il podcast The Box Office condotto da Scott Mendelson, l'attore ha rivelato che ha già proposto l'idea ai vertici della Disney.

La proposta di Reynolds

L'idea di realizzare un film ambientato nell'universo creato da George Lucas senza rivolgersi a un pubblico composto da spettatori di tutte le età potrebbe, secondo l'interprete di Deadpool, proporre qualcosa di nuovo e originale.

Ryan Reynolds ha raccontato: "L'ho proposto alla Disney, ho detto: 'Perché non facciamo un progetto vietato ai minori di Star Wars? Non deve per forza essere con personaggi conosciuti, di primo livello. C'è un'ampia gamma di personaggi che si potrebbero utilizzare".

L'attore ha proseguito aggiungendo qualche altro dettaglio della sua idea: "E non intendo vietato ai minori nel senso di volgare. Vietato ai minori come un cavallo di Troia per le emozioni. Mi chiedo sempre perché gli studios non vogliono semplicemente scommettere su qualcosa di quel tipo".

Un coinvolgimento nell'universo da Star Wars dietro le quinte

Ryan, inoltre, non sarebbe coinvolto come star: "Non sto dicendo che voglio esserne protagonista. Sarei poco adatto. Vorrei produrlo, scriverlo e farne parte dietro le quinte. Quel tipo di proprietà intellettuale sopravvive davvero bene grazie alla scarsità e alla sorpresa. Non abbiamo davvero il primo elemento con Star Wars a causa di Disney+, ma si può sicuramente sorprendere ancora le persone".

Per ora i fan di Star Wars hanno potuto assistere a una storia 'meno adatta' agli spettatori più giovani grazie ad Andor, la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story prodotta proprio per la piattaforma di streaming Disney+.

Il progetto ideato da Tony Gilroy ha infatti proposto in due stagioni una storia più politica, violenta e adatta al pubblico maturo, addentrandosi nelle fasi che hanno preceduto la missione necessaria a rubare i piani della Morte Nera e colpire duramente l'Impero.