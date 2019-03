Star Wars: in arrivo una serie tv dedicata agli Ewok su Disney+?

Star Wars potrebbe espandere la propria lista di progetti per il piccolo e grande schermo con una serie tv dedicata agli Ewok e destinata, come prevedibile, a Disney+.

Per ora non c'è alcuna conferma ufficiale e l'indiscrezione arriva dal sito MovieHole che sostiene di aver avuto la notizia da una fonte molto affidabile vicina allo studio.

La Disney starebbe lavorando ad altri progetti ambientati nell'universo di Star Wars da far debuttare sulla nuova piattaforma di streaming. Uno dei potenziali show in fase di sviluppo sarebbe dedicato alle simpatiche creature che hanno debuttato in Il ritorno dello Jedi.

La fonte del sito avrebbe dichiarato: "È improbabile che questo possibile progetto faccia parte della prima fase degli show di Star Wars in arrivo sul servizio, che dovrebbe debuttare in autunno, probabilmente nel periodo di Halloween, ma potrebbe far parte del secondo gruppo di contenuti che potrebbero essere distribuiti nel prossimo anno".

La prima serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari a debuttare su Disney+ sarà The Mandalorian, progetto in cui Pedro Pascal sarà il pistolero solitario che viaggia fino ai confini della galassia, e tra gli interpreti ci saranno Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

Jon Favreau è coinvolto come autore e regista del primo episodio e la sinossi anticipa:

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, nell'universo di Star Wars emerge un nuovo guerriero. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'emergenza rappresentata dal Primo Ordine. Seguiremo le avventure di un pistolero solitario negli angoli più remoti della galassia, distante dall'autorità della Nuova Repubblica.

Le altre puntate saranno dirette da Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.