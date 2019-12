Star Wars, le serie Disney+ potrebbero dar vita a dei film (e viceversa)

L'universo di Star Wars si sta ampliando sempre di più grazie alle serie tv Disney+, e non si esclude che un giorno queste possano dar vita a dei lungometraggi per il grande schermo, come anche i film possano generare nuovi prodotti seriali per il piccolo.

Come riporta anche Comicbook, Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, ha commentato il recente operato della compagnia in fatto di streaming e serialità televisiva e i prodotti inerenti al mondo creato da George Lucas, spiegando come la tv non sia un mezzo secondario. "Non la vedo solo come televisione. La vedo come un'estensione della narrazione di Star Wars. Quello che ci ha dato Disney+ è l'abilità di fare esattamente questo, di portare Star Wars alle persone in nuovi modi, così come di portargli un nuovo Star Wars".

Ovviamente, gran parte del discorso riguarda The Mandalorian, lo show ideato e capitanato da Jon Favreau, mentre in programma sempre sulla piattaforma streaming ci sono già la serie tv su Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e quella su Cassian Andor (Diego Luna).

"Mi piace poter essere agnostici in merito alla piattaforma per cui vengono realizzati questi prodotti. E quindi potrebbe anche essere che in futuro una serie tv diventi un film, e un film diventi una serie tv. Non sto facendo alcun tipo di annuncio eh, ma credo sia importante per noi essere agnostici". Nel mentre, Lucasfilm deciderà quali saranno le scelte più logiche per il futuro del suo universo.

"Il bello di tutto ciò è che continueremo a raccontare storie nel frattempo che verrà realizzato il prossimo film, e mentre questo accade, lavoreremo per capire il passo successivo in termini di ciò che verrà distribuito sul grande schermo. Ci sono diverse scelte, diverse discussioni diverse persone di talento [da tenere in considerazione], e questo è davvero entusiasmante".

E conclude Iger: "E, intanto, credo proprio che i fan di Star Wars avranno con che intrattenersi, tra The Mandalorian e le altre serie in programma come il prequel di Rogue One, con Obi-Wan e con Clone Wars". E come dargli torto.