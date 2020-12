Star Wars: Lando Calrissian protagonista di una serie evento prodotta per Disney+

Lando Calrissian sarà il protagonista di una nuova serie tv ambientata nell'universo di Star Wars prodotta per Disney+.

Il progetto è attualmente nelle prima fasi di sviluppo e riporterà sugli schermi il personaggio interpretato da Billy Dee Williams, nella trilogia originale e nel recente L'ascesa di Skywalker, e Donald Glover, nello spinoff Solo: A Star Wars Story.

A occuparsi del progetto sarà Justin Simien, creatore di Dear White People. La produttrice Kathleen Kennedy non ha svelato in quale periodo sarà ambientata la storia o se si tratterà di uno show live-action o animato.

Al termine del film diretto da J.J. Abrams che ha concluso la saga della famiglia Skywalker si erano però gettate le basi per una possibile continuazione della storia di Lando, svelando inoltre degli inaspettati legami con uno dei nuovi personaggi femminili introdotti nel lungometraggio.

Non resta che attendere ulteriori notizie per scoprire in che punto della timeline della saga stellare si inserirà la nuova avventura, descritta come una "serie evento".