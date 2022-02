Star Wars: Sebastian Stan spera ancora di interpretare Luke Skywalker

Sebastian Stan continua ancora a sperare di poter interpretare Luke Skywalker in uno dei prossimi progetti della saga di Star Wars.

L'attore, che ha la parte di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe, è attualmente protagonista sul piccolo schermo con la serie Pam & Tommy.

Da tempo i fan notano la grande somiglianza tra Sebastian Stan e Mark Hamill quando era giovane, al punto tale che i due attori si sono più volte definiti sui social "padre e figlio". Dei video deepfake hanno inoltre ribadito che i responsabili del casting della saga stellare avrebbero di fronte una scelta molto semplice.

Stan ha ora dichiarato, intervistato da Esquire, che non ha perso la speranza di entrare a far parte della saga di Star Wars: "Mai dire mai. Mark Hamill è mio padre, sapete, e lui lo sa, lo chiamo ogni Natale per dirglielo.'Voglio solo farti sapere che sono in giro', è davvero terrificante".

Il personaggio di Luke Skywalker è apparso nei progetti prequel, come The Mandalorian, grazie alla tecnologia che ha permesso di utilizzare una controfigura per le scene in cui appare il cavaliere jedi, sovrapponendo poi digitalmente il volto di Hamill.

In passato, tuttavia, Alden Ehrenreich ha interpretato il giovane Han Solo, ereditando l'iconico ruolo interpretato da Harrison Ford, nel film prequel prodotto da Lucasfilm. Sebastian Stan può quindi sperare in una situazione analoga nel caso in cui i produttori della saga decidessero di portare sul grande schermo una nuova avventura di Luke. La star, di sicuro, avrebbe la benedizione di Mark Hamill e non resta che attendere per scoprire se il suo desiderio diventerà realtà.