Star Wars, il regista di Deadpool & Wolverine ha già grandi idee per il suo nuovo film

Shawn Levy sta passando da un progetto top-secret a un altro. Dopo aver mantenuto il massimo riserbo sul suo film dei Marvel Studios, Deadpool & Wolverine, il prolifico regista di Stranger Things e Free Guy sta ora respingendo qualsiasi domanda specifica sul suo film di Star Wars in lavorazione presso la Lucasfilm.

Levy ha confermato le recenti notizie secondo cui il suo film segreto su Star Wars lo riunirà con lo sceneggiatore di The Adam Project Jonathan Tropper in una nuova intervista concessa nel corso della promozione di Deadpool & Wolverine, in uscita nelle sale italiane il 24 luglio prossimo.

"Sono felice che questo sia un segreto che non devo mantenere", ha risposto Levy a On Demand Entertainment. "Jonathan Tropper sta scrivendo il mio film su Star Wars. Abbiamo fatto insieme The Adam Project e abbiamo un'idea che è davvero entusiasmante** per noi e per [la presidente della Lucasfilm] Kathy Kennedy e [il chief creative officer] Dave Filoni. Non si sa mai se lo sviluppo raggiungerà il via libera, ma la mia speranza è che sia così".

Alla richiesta di rivelare qualche indizio sul progetto, Levy ha detto: "Non posso assolutamente dire nulla. Sono stato così ben addestrato da Stranger Things e dalla Marvel che le mie labbra sono sigillate".

Oltre a The Adam Project - il film di fantascienza di Netflix con Reynolds nei panni di un pilota di caccia che viaggia nel tempo - Tropper ha scritto anche il dramma diretto da Levy This Is Where I Leave You. Ha inoltre scritto il film di Netflix del 2017 Kodachrome, prodotto da Levy, e Warrior, la serie sulle arti marziali da lui creata per Cinemax.

Il film di Levy su Star Wars, ancora senza titolo, è uno dei numerosi progetti in lavorazione alla Lucasfilm. Lo studio ha annunciato ufficialmente un film su Rey Skywalker, che vedrà il ritorno di Daisy Ridley, il prequel sulla storia dei primi Cavalieri Jedi diretto da James Mangold, una storia di Star Wars a sé stante del regista Taika Waititi, The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau e il film di Filoni incentrato sulla Nuova Repubblica, che "chiuderà" le storie interconnesse delle serie televisive Disney+ The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.