Star Wars, quali erano i piani di George Lucas per i sequel?

In The Star Wars Archives - Episode I-III, 1999 - 2005, il creatore di George Lucassvela quali erano inizialmente i suoi piani per la trilogia sequel della saga creata negli anni '70 e diventata uno dei franchise più redditizi e amati nella storia del cinema.

"Dopo la vittoria dei Ribelli non c'erano più assaltatori nella mia versione della terza trilogia. Avevo programmato che la prima trilogia riguardasse il padre, la seconda trilogia il figlio, e la terza la figlia e i nipoti. Gli episodi VII, VIII e IX avrebbero preso spunto da ciò che è accaduto dopo la guerra in Iraq... gli stormtrooper si rifiutano d'arrendersi quando la Repubblica vince. Vogliono essere stormtrooper per sempre, quindi vanno in un angolo lontano dalla galassia, danno il via al proprio paese e alla propria ribellione" spiega Lucas.

"I gangster, come gli Hutt, stanno approfittando della situazione e c'è il caos. La figura chiave è Darth Maul, che era stato resuscitato nei cartoni di Clone Wars, riunisce tutte le gang. Una è con una serie di gambe cibernetiche, come un ragno, e più avanti con le gambe di metallo ed era un po' più grande, più un supereroe. Darth Maul ha addestrato una ragazza, Darth Talon, che era nei fumetti, come sua apprendista. Era il nuovo Darth Vader, e la maggior parte dell'azione era con lei. Quindi, questi erano i due cattivi principali della trilogia".

Il racconto di Lucas prosegue:"Maul alla fine diventa il padrino del crimine nell'universo perché, con la caduta dell'Impero, prende il sopravvento. [La missione di Luke] inizia alcuni anni dopo Il ritorno dello Jedi e stabiliamo abbastanza rapidamente che c'è questo mondo sotterraneo, ci sono questi stormtrooper che hanno creato i loro pianeti e Luke sta cercando di far rivivere gli Jedi. Sparge la voce e su 100.000 Jedi ne rimangono forse 50 o 100. Devono crescere nuovamente da zero, quindi Luke deve trovare bambini di due o tre anni e addestrarli. Ci vorranno 20 anni prima che ci sia una nuova generazione di Jedi. I film parlano di come Leia stia cercando di ricostruire la Repubblica [...] Entro la fine della trilogia, Luke avrebbe ricostruito gran parte degli Jedi e avremmo avuto il rinnovamento della Nuova Repubblica con Leia, la senatrice Organa, che sarebbe diventata la Cancelliera Suprema responsabile di tutto, finendo per essere la Prescelta numero uno".

Le cose sono andate diversamente e potete recuperare sul nostro sito la nostra recensione di Star Wars - L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della trilogia sequel.